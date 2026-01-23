Трамп направляет к Ирану «большой флот»: он заявил, что США внимательно следят за Тегераном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Ирана. Он уведомил, что Вашингтон направляет в регион «большой флот». Так Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту самолета.
Американский лидер напомнил, что США внимательно следят за Тегераном. По его словам, Вашингтон готов к военным действиям при необходимости.
«В этом направлении идет много кораблей, движется большой флот. Посмотрим, что будет происходить. К Ирану движутся значительные силы», — заверил Дональд Трамп.
Днем ранее президент США предупредил, что сотрет Тегеран в лица земли, если угрозы в его адрес будут продолжаться. Он уточнил, что Ирану не следует предпринимать каких-либо преступных шагов в отношении Америки.