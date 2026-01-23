Ричмонд
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков

РИА Новости: Минпросвещения планирует сократить изучение иностранного языка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5−7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал ректор.

По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.

«В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю», — заключил Лубков.