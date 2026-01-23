Любовь Успенскую хотят признать угрозой нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Министерству культуры с просьбой включить российскую певицу Любовь Успенскую в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Ведомство уведомило, что направит Министерству культуры копию соответствующего решения для дальнейшего внесения певицы в список. Такой шаг является частью процедур, связанных с защитой национальных интересов и безопасности страны.
В качестве оснований для включения Успенской в перечень указываются её поездки в Крым, ДНР и ЛНР, а также поддержка инициативы российского народного артиста Игоря Матвиенко по перечислению средств на восстановление объектов культурного наследия в Курской области.
Ранее на Украине запретили к показу украинский фильм «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» с участием актера Никиты Джигурды.