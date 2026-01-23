В Новосибирской области за год нашли десятки тысяч незаконных линий связи

В 2025 году специалисты «Россети Новосибирск» выявили случаи незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на 35 тыс. опор линий электропередачи. Обследование затронуло около 28,5 тыс. км ЛЭП, при этом наибольшее число нарушений было зафиксировано в Новосибирске и пригородной зоне. Об этом пишет Сиб.фм.