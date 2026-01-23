Ричмонд
В Новосибирской области за год нашли десятки тысяч незаконных линий связи

Чтобы предотвратить повреждение электросетевого оборудования, компания планомерно демонтировала самовольно размещённые линии.

Источник: Соцсети

В 2025 году специалисты «Россети Новосибирск» выявили случаи незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на 35 тыс. опор линий электропередачи. Обследование затронуло около 28,5 тыс. км ЛЭП, при этом наибольшее число нарушений было зафиксировано в Новосибирске и пригородной зоне. Об этом пишет Сиб.фм.

Чтобы предотвратить повреждение электросетевого оборудования, компания планомерно демонтировала самовольно размещённые линии. В результате количество нарушений сократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Параллельно велась работа по легализации подключений — законный статус удалось оформить для 76% выявленных подвесов.

В 2026 году «Россети Новосибирск» намерены продолжить выявление и демонтаж нелегальных ВОЛС, а также усилить взаимодействие с операторами связи. Эти меры направлены на защиту электросетевой инфраструктуры и обеспечение надёжного электроснабжения региона.