Крупная коммунальная авария переполошила Актобе (видео)

Инцидент произошел на центральном проспекте Актобе около девяти вечера.
На месте аварии образовались густые клубы пара.
Для проведения восстановительных работ подачу тепла временно ограничили в жилых домах на трёх улицах.
К ликвидации ЧП привлекли около 30 специалистов и больше 10 единиц спецтехники.
В теплоснабжающей компании сообщили, что ремонт мог занять до 12 часов, но бригадам удалось справиться быстрее.
Уже к 2 часам ночи отопление полностью восстановили.
Дома не успели остыть, поэтому жители не ощутили серьёзных неудобств.
Утром на месте продолжили работать коммунальные службы, восстанавливая повреждённый участок теплотрассы.
Пресс-секретарь АО Aqtobe su-energy group Ляззат Кудайбергенова сообщила, что для трубопровода такого диаметра нормативные сроки аварийных ситуаций составляют в среднем 12−15 часов.
Сварочные работы проводились с 9 вечера до часу ночи, а затем в течение часа заполняли магистраль.
Жильцы многоэтажек держались стойко: «Немного остыли квартиры, но терпимо. Нас предупредили об отключении горячей воды. Батареи были тёплыми. Ночью сообщили, что всё восстановили», — поделился горожанин Нукусбай Аралбаев.