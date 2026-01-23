Ричмонд
Крупная коммунальная авария переполошила Актобе (видео)

В Актобе из-за прорыва теплотрассы без отопления на несколько часов остались 15 многоэтажек. Сейчас подача тепла восстановлена, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел на центральном проспекте Актобе около девяти вечера.

На месте аварии образовались густые клубы пара.

Для проведения восстановительных работ подачу тепла временно ограничили в жилых домах на трёх улицах.

К ликвидации ЧП привлекли около 30 специалистов и больше 10 единиц спецтехники.

В теплоснабжающей компании сообщили, что ремонт мог занять до 12 часов, но бригадам удалось справиться быстрее.

Уже к 2 часам ночи отопление полностью восстановили.

Дома не успели остыть, поэтому жители не ощутили серьёзных неудобств.

Утром на месте продолжили работать коммунальные службы, восстанавливая повреждённый участок теплотрассы.

Пресс-секретарь АО Aqtobe su-energy group Ляззат Кудайбергенова сообщила, что для трубопровода такого диаметра нормативные сроки аварийных ситуаций составляют в среднем 12−15 часов.

Сварочные работы проводились с 9 вечера до часу ночи, а затем в течение часа заполняли магистраль.

Жильцы многоэтажек держались стойко: «Немного остыли квартиры, но терпимо. Нас предупредили об отключении горячей воды. Батареи были тёплыми. Ночью сообщили, что всё восстановили», — поделился горожанин Нукусбай Аралбаев.