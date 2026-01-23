Рост зарплат в России ожидается в ОПК и технологических секторах

По оценке Ветеркова, работодатели вынуждены менять подход к мотивации персонала после опыта 2025 года. Тогда, уточнил он, «зарплатная гонка» перестала быть выгодной для бизнеса: рост затрат на фонд оплаты труда опередил динамику выручки, и агрессивное повышение окладов стало убыточным. В 2026 году, заявил представитель «Работы.ру», компании планируют более точечно пересматривать вилки вознаграждения — в первую очередь для узкопрофильных инженеров, разработчиков в области искусственного интеллекта, специалистов по кибербезопасности и конструкторов, задействованных в сложных технологических проектах.