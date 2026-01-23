Рост зарплат в России ожидается в ОПК и технологических секторах

В 2026 году зарплаты могут вырасти в ключевых инновационных секторах.
Уровень зарплат в оборонно-промышленном комплексе, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования в России может вырасти на 10−20% в 2026 году. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора сервиса по поиску работы «Работа.ру» Александр Ветерков.
«Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10−20% и более», — отметил Ветерков. Его слова приводит РИА Новости.
По оценке Ветеркова, работодатели вынуждены менять подход к мотивации персонала после опыта 2025 года. Тогда, уточнил он, «зарплатная гонка» перестала быть выгодной для бизнеса: рост затрат на фонд оплаты труда опередил динамику выручки, и агрессивное повышение окладов стало убыточным. В 2026 году, заявил представитель «Работы.ру», компании планируют более точечно пересматривать вилки вознаграждения — в первую очередь для узкопрофильных инженеров, разработчиков в области искусственного интеллекта, специалистов по кибербезопасности и конструкторов, задействованных в сложных технологических проектах.