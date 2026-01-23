В Хабаровском крае готовят медиков с гарантией работы в больницах

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Владимиром Путиным, нацелен на то, чтобы у будущих врачей и медсестёр был не абстрактный диплом «на всякий случай», а чёткое понимание профессии и своего места в системе здравоохранения.