В Хабаровском крае готовят медиков с гарантией работы в больницах

В Хабаровском крае внедряется новая модель подготовки медицинских кадров, которая позволяет выпускникам сразу работать там, где они нужны, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для этого Дальневосточный государственный медицинский университет переходит на преимущественно целевой набор студентов, а Хабаровский медицинский колледж имени Г. С. Макарова теперь подчиняется краевому министерству здравоохранения. Такие изменения позволяют готовить специалистов под конкретные нужды больниц и ФАПов, включая отдалённые территории края.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Владимиром Путиным, нацелен на то, чтобы у будущих врачей и медсестёр был не абстрактный диплом «на всякий случай», а чёткое понимание профессии и своего места в системе здравоохранения.
«Гарантированное трудоустройство и практика с первого курса помогут закрыть дефицит средних медицинских специалистов и повысить доступность помощи для жителей региона», — отмечают в минздраве. Губернатор Дмитрий Демешин лично курирует развитие кадрового потенциала, а молодым врачам и медсестрам предлагают жильё, достойную зарплату и возможности для профессионального роста.
Чтобы познакомиться с будущей профессией и узнать о трудоустройстве, абитуриенты смогут посетить Дни открытых дверей.
28 января в ДВГМУ начнётся экскурсия по кафедрам и мастер-классы, а в 15:40 — открытый диалог с ректором и презентация правил приёма на 2025 год. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте университета.
В медколледже 28 января в 15:00 абитуриентов ждёт встреча с руководством, экскурсия по учебным классам, симуляционному центру, анатомическому музею и практические мастер-классы.
Эти мероприятия помогут абитуриентам сделать первый осознанный шаг к профессии, от которой зависит качество медицинской помощи во всех уголках Хабаровского края — от крупных городов до самых отдалённых сёл.