Не только цвет: Life.ru выяснил неочевидные признаки того, что продукт в морозилке испортился

«У мясной продукции он в основном варьируется от розового до красного. Но если на куске появились тёмные или зелёные пятна, само мясо приобрело серо-коричневый оттенок, лучше не рисковать и выбросить этот продукт. Обращайте внимание также на цвет жира — если он стал жёлтым, это может означать, что кусок уже долгое время хранится в морозилке и его употребление в пищу может быть под вопросом», — объясняет эксперт.