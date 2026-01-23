Не только цвет: Life.ru выяснил неочевидные признаки того, что продукт в морозилке испортился

Морозилка позволяет хранить пищу в течение долгого времени. Но то, что продукт заморожен, не означает, что он не может начать портиться — холод замедляет жизнедеятельность бактерий, но не убивает их. К тому же ошибки в хранении или периодические выключения холодильника могут привести к тому, что еда, которую ещё свежей клали в морозилку, после разморозки окажется испорченной.
Ольга Анищенкова.
Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье».
Перед приготовлением замороженный продукт необходимо тщательно осмотреть. Тревожными сигналами являются изменение цвета.
«У мясной продукции он в основном варьируется от розового до красного. Но если на куске появились тёмные или зелёные пятна, само мясо приобрело серо-коричневый оттенок, лучше не рисковать и выбросить этот продукт. Обращайте внимание также на цвет жира — если он стал жёлтым, это может означать, что кусок уже долгое время хранится в морозилке и его употребление в пищу может быть под вопросом», — объясняет эксперт.
Белые пятна — это морозильный ожог, который не делает продукт опасным, но ухудшает его вкус и текстуру. Такие участки теряют вкусовые качества.
«Наличие такого “ожога” не означает, что пища испорчена. Однако стоит учитывать, что обмороженные участки будут более жёсткими и неприятными на вкус. Перед готовкой их лучше срезать», — отметила специалист.
Повреждённая упаковка также увеличивает риски — продукт может впитать посторонние запахи. Дополнительной проверкой станет лёгкое размораживание: нехарактерный запах явно говорит о порче.
«Обращайте внимание на наличие деформаций у продукта — например, пельмени слиплись в единую массу. Такое могло произойти, если в результате технических неполадок продукт был разморожен, а потом заморожен опять. У такой пищи не только хуже вкусовые и питательные свойства, но и на ней могут завестись и размножиться бактерии. О повторной заморозке говорит и наличие наледи и снежной крошки на продукте», — добавила собеседница Life.ru.
Чтобы обезопасить продукт от возможной порчи, важно соблюдать несколько предосторожностей. Пищу можно хранить в морозилке не больше года, а некоторые категории товаров — фарш или готовые блюда — максимум три месяца, далее возрастает риск порчи. Чтобы не запутаться, лучше на каждый продукт клеить стикеры с датой, когда он был помещен в морозилку.
Все продукты рекомендуется хранить небольшими порциями — чтобы не приходилось их повторно замораживать и размораживать — в плотно закрывающихся контейнерах, которые защитят от холодного воздуха и другого внешнего воздействия.
Хорошо подойдут полимерные ёмкости, но следите за тем, чтобы на них была маркировка в виде снежинки — такие смогут выдержать низкие температуры. Не перегружайте морозилку, иначе температура будет распределяться неравномерно, и одни продукты будут подтаивать, а другие — перемораживаться.
