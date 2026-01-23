Ричмонд
Власти Новосибирской области ввели двухмесячный карантин по бешенству

На период карантина запрещены посещение территорий посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также проведение мероприятий, предполагающих их массовое скопление.

Источник: Freepik

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжения о введении карантина по бешенству в четырёх населённых пунктах региона. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев, соответствующие документы опубликованы на сайте областного правительства.

Карантинные меры введены в селе Шубкино Тогучинского района и рабочем посёлке Маслянино — с 21 января по 21 марта. В деревне Кудрино Тогучинского района и селе Заливино Кыштовского района ограничения установлены с 19 января по 19 марта.

На период карантина запрещены посещение территорий посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также проведение мероприятий, предполагающих их массовое скопление. Допускается только вывоз животных, прошедших вакцинацию.