Власти Новосибирской области ввели двухмесячный карантин по бешенству

Карантинные меры введены в селе Шубкино Тогучинского района и рабочем посёлке Маслянино — с 21 января по 21 марта. В деревне Кудрино Тогучинского района и селе Заливино Кыштовского района ограничения установлены с 19 января по 19 марта.