Звезда 90-х Татьяна Овсиенко спровоцировала слухи о новом романе

Певица Татьяна Овсиенко продолжает скрывать подробности своей личной жизни, но новые кадры, появившиеся в сети, породили слухи. На фотографии, сделанной в уютном столичном кафе, артистка запечатлена за душевной беседой с молодым человеком. Об этом рассказал сайт MK.Ru.

Источник: Life.ru

«В последнее время он сопровождает Татьяну Овсиенко повсюду: и на съёмках, и в студии, и на гастролях. На днях в Интернете появилась видеозапись, как звезда мило общается с молодым человеком в одном из кафе. При этом с лица Овсиенко не сходит улыбка: такой счастливой и довольной её не видели уже давно», — сообщает сайт.

Несмотря на растущий интерес публики и прямые вопросы журналистов, Татьяна лишь загадочно улыбается, отказываясь раскрывать личность своего спутника.

Поклонники отмечают, что в последнее время Овсиенко выглядит особенно сияющей и помолодевшей. Возможно, секрет её преображения кроется именно в новых отношениях, которые она так тщательно оберегает от посторонних глаз.

Ранее юмористка Елена Степаненко показала яркий пример, как развод может стать началом новой жизни. После расставания с Евгением Петросяном юмористка получила половину совместного имущества, оцениваемого в более чем 1 млрд рублей — включая недвижимость, антиквариат и другие активы. А благодаря жёсткой диете вернула себе стройность.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.