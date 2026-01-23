Звезда 90-х Татьяна Овсиенко спровоцировала слухи о новом романе

«В последнее время он сопровождает Татьяну Овсиенко повсюду: и на съёмках, и в студии, и на гастролях. На днях в Интернете появилась видеозапись, как звезда мило общается с молодым человеком в одном из кафе. При этом с лица Овсиенко не сходит улыбка: такой счастливой и довольной её не видели уже давно», — сообщает сайт.
Несмотря на растущий интерес публики и прямые вопросы журналистов, Татьяна лишь загадочно улыбается, отказываясь раскрывать личность своего спутника.
Поклонники отмечают, что в последнее время Овсиенко выглядит особенно сияющей и помолодевшей. Возможно, секрет её преображения кроется именно в новых отношениях, которые она так тщательно оберегает от посторонних глаз.
Ранее юмористка Елена Степаненко показала яркий пример, как развод может стать началом новой жизни. После расставания с Евгением Петросяном юмористка получила половину совместного имущества, оцениваемого в более чем 1 млрд рублей — включая недвижимость, антиквариат и другие активы. А благодаря жёсткой диете вернула себе стройность.
