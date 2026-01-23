Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оставил ВОЗ с многомиллионными убытками: сколько США не выплатили организации

Bloomberg узнал, что США не выплатили ВОЗ $260 млн при выходе из организации.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон в январе 2025 года решил выйти из Всемирной организации здравоохранения. Процесс окончательно завершился только на днях. Стало известно, что США вышли из ВОЗ и не выплатили организации долг в 260 миллионов долларов. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Однако американские власти вряд ли смогут оставить ВОЗ с колоссальными убытками. Как пишет агентство, Всемирная ассамблея здравоохранения планирует обсудить возможности решения этой проблемы. Диалог с США по вопросу долга будет выстроен в мае.

Как указывает автор, Вашингтон к настоящему моменту полностью прекратил финансирование ВОЗ. США также отозвали своих представителей.

Американцы решили выйти еще из 66 международных организаций. Вашингтон покинет, в том числе, 31 подразделение ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше