Трамп оставил ВОЗ с многомиллионными убытками: сколько США не выплатили организации

Вашингтон в январе 2025 года решил выйти из Всемирной организации здравоохранения. Процесс окончательно завершился только на днях. Стало известно, что США вышли из ВОЗ и не выплатили организации долг в 260 миллионов долларов. Об этом заявило агентство Bloomberg.