Трамп оставил ВОЗ с многомиллионными убытками: сколько США не выплатили организации

Вашингтон в январе 2025 года решил выйти из Всемирной организации здравоохранения. Процесс окончательно завершился только на днях. Стало известно, что США вышли из ВОЗ и не выплатили организации долг в 260 миллионов долларов. Об этом заявило агентство Bloomberg.
Однако американские власти вряд ли смогут оставить ВОЗ с колоссальными убытками. Как пишет агентство, Всемирная ассамблея здравоохранения планирует обсудить возможности решения этой проблемы. Диалог с США по вопросу долга будет выстроен в мае.
Как указывает автор, Вашингтон к настоящему моменту полностью прекратил финансирование ВОЗ. США также отозвали своих представителей.
Американцы решили выйти еще из 66 международных организаций. Вашингтон покинет, в том числе, 31 подразделение ООН.