Пострадавшие от массового отравления в кафе Братска получили 255 тысяч рублей

Пострадавшие от массового отравления в кафе Братска получили выплату в размере 255 тысяч рублей. Все произошло 28 июня 2024 года, когда после банкета в заведении на улице Энегельса, дети начали жаловаться на самочувствие. 30 июня 2024 года в больницу начали поступать пациенты с высокой температурой, диареей и рвотой. У всех предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию.