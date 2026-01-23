Пострадавшие от массового отравления в кафе Братска получили 255 тысяч рублей

Пострадавшие от массового отравления в кафе Братска получили выплату в размере 255 тысяч рублей. Все произошло 28 июня 2024 года, когда после банкета в заведении на улице Энегельса, дети начали жаловаться на самочувствие. 30 июня 2024 года в больницу начали поступать пациенты с высокой температурой, диареей и рвотой. У всех предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию.
— Причиной явилось нарушение санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении горячих блюд для посетителей заведения, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.
Работа кафе была временно остановлена. Следствие полагает, что повар-администратор допустил нарушения санитарных правил, что повлекло за собой вспышку сальмонеллеза среди посетителей. По предварительной версии, они отравились соусом, который был в салате «Цезарь».
Ранее сообщалось, что 20 пострадавшим выплатили по 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Одной женщине — 50 тысяч рублей. Сейчас же пострадавшим детям в общей сумме выплатили еще 255 тысяч рублей по решению суда.