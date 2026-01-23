Алматы вошел в список скрытых жемчужин мира и рекомендован для туризма в 2026 году

Оказалось, что один из главных трендов в путешествиях в 2026 году — это поиск неизведанных мест, которые пока редко появляются в лентах. Анализ основан на данных компании, поисковых запросах в TikTok и опросах 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов.
Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в TikTok более чем на 50%.
«Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое — то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю», — отмечается в отчете.
Таким образом Kayak составил список таких скрытых жемчужин, которые могут стать популярными в 2026 году. В первую десятку попали:
Корк (Ирландия);Чунцин (Китай);Харбин (Китай);Закинф (Греция);Шэньчжэнь (Китай);Алматы (Казахстан);Хило (Гавайи, США);Нумеа (Новая Каледония);Ла-Романа (Доминиканская Республика);Люксембург (Люксембург).
В расширенный список таких мест среди прочих включили армянский Ереван, азербайджанский Баку, Бишкек в Кыргызстане, столицу Нигерии Абуджу, столицу Парагвая Асунсьон, Барранкилью в Колумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании.
Среди других трендов 2026-го аналитики назвали:
путешествия ради чудес природы, крупных событий и ментальной перезагрузки, популярность маленьких городов и коротких поездок на пару дней.
А главным трендом аналитики назвали влияние искусственного интеллекта на планирование поездок. Выяснилось, что 41% опрошенных доверят рекомендациям ИИ больше, чем советам друзей и соцсетей.
На днях в Алматы ограничили доступ к популярнейшему леднику.