Алматы вошел в список скрытых жемчужин мира и рекомендован для туризма в 2026 году

Сервис по поиску путешествий Kayak опубликовал подборку неизведанных мест мира, куда вошел город Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Оказалось, что один из главных трендов в путешествиях в 2026 году — это поиск неизведанных мест, которые пока редко появляются в лентах. Анализ основан на данных компании, поисковых запросах в TikTok и опросах 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов.

Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в TikTok более чем на 50%.

«Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое — то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю», — отмечается в отчете.

Таким образом Kayak составил список таких скрытых жемчужин, которые могут стать популярными в 2026 году. В первую десятку попали:

Корк (Ирландия);Чунцин (Китай);Харбин (Китай);Закинф (Греция);Шэньчжэнь (Китай);Алматы (Казахстан);Хило (Гавайи, США);Нумеа (Новая Каледония);Ла-Романа (Доминиканская Республика);Люксембург (Люксембург).

В расширенный список таких мест среди прочих включили армянский Ереван, азербайджанский Баку, Бишкек в Кыргызстане, столицу Нигерии Абуджу, столицу Парагвая Асунсьон, Барранкилью в Колумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании.

Среди других трендов 2026-го аналитики назвали:

путешествия ради чудес природы, крупных событий и ментальной перезагрузки, популярность маленьких городов и коротких поездок на пару дней.

А главным трендом аналитики назвали влияние искусственного интеллекта на планирование поездок. Выяснилось, что 41% опрошенных доверят рекомендациям ИИ больше, чем советам друзей и соцсетей.

На днях в Алматы ограничили доступ к популярнейшему леднику.

