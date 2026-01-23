Алматы вошел в список скрытых жемчужин мира и рекомендован для туризма в 2026 году

Оказалось, что один из главных трендов в путешествиях в 2026 году — это поиск неизведанных мест, которые пока редко появляются в лентах. Анализ основан на данных компании, поисковых запросах в TikTok и опросах 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов.