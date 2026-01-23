Фермерские ярмарки выходного дня пройдут во Владивостоке 24 и 25 января

Как сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, мясной, молочной и рыбной продукции, а также домашние кулинарные изделия и сладости к чаю. Особое место в этом году отведено приморскому меду.