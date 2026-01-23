Фермерские ярмарки выходного дня пройдут во Владивостоке 24 и 25 января

Во Владивостоке в предстоящие выходные, 24 и 25 января, пройдут продовольственные ярмарки, где жители и гости города смогут приобрести продукцию от местных фермеров. Торговля будет вестись с 9:00 до 20:00 в разных районах краевой столицы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, мясной, молочной и рыбной продукции, а также домашние кулинарные изделия и сладости к чаю. Особое место в этом году отведено приморскому меду.
В субботу, 24 января, ярмарки будут работать по адресам: улица Жигура, 2б и Верхнепортовая, 2 г.
В воскресенье, 25 января, торговые ряды развернутся на Жигура, 2б, Верхнепортовой, 2 г и Басаргина, 15.
Кроме того, в эти выходные с 11:00 до 19:00 на центральной площади Владивостока будет работать ярмарка приморских мастеров. Более 40 участников представят изделия ручной работы — украшения, игрушки, аксессуары, свечи, чайные наборы и другие авторские товары.
Также во Владивостоке ежедневно продолжают работать павильоны проекта «Доступное Приморье», где по доступным ценам продаются продукты от местных производителей. Торговые точки расположены на улицах Русской, 68/1, Пихтовой, 8, Жигура, 46 и на Океанском проспекте, 140.