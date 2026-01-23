Китайские учёные выяснили, что мясо может играть важную роль в долголетии

В исследовании учитывались данные 5 203 человек старше 80 лет, не страдавших серьёзными хроническими заболеваниями на момент начала наблюдений в 1998 году. Примерно 80% участников регулярно употребляли мясо, остальные 20% отдавали предпочтение растительной пище. Для пожилых с нормальным или избыточным весом тип питания почти не влиял на продолжительность жизни. Среди сторонников растительной диеты с дефицитом массы тела до 100 лет дожили 24 человека из 100, а среди мясоедов — 30 из 100.