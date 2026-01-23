Китайские учёные выяснили, что мясо может играть важную роль в долголетии

В исследовании учитывались данные 5 203 человек старше 80 лет, не страдавших серьёзными хроническими заболеваниями на момент начала наблюдений в 1998 году. Примерно 80% участников регулярно употребляли мясо, остальные 20% отдавали предпочтение растительной пище. Для пожилых с нормальным или избыточным весом тип питания почти не влиял на продолжительность жизни. Среди сторонников растительной диеты с дефицитом массы тела до 100 лет дожили 24 человека из 100, а среди мясоедов — 30 из 100.
По мере старения организма развиваются саркопения, потеря мышечной массы, и остеопороз, снижение плотности костей. Для худых пожилых людей это представляет серьёзный риск: слабые мышцы повышают опасность падений, а хрупкие кости — тяжёлых переломов.
«Исследовав пожилых людей (80+) в Китае, мы обнаружили, что вегетарианцы имеют меньше шансов дожить до столетия, чем всеядные люди, что подчёркивает важность сбалансированного, высококачественного питания с продуктами животного и растительного происхождения для исключительной долголетности, особенно у пожилых людей с недостаточным весом», — говорится в выводах исследования.
Ранее Life.ru писал, что в 2025 году Китай резко нарастил поставки в Россию потребительских товаров, особенно куриного мяса. Общий китайский экспорт в РФ при этом снизился, но Поднебесная осталась главным торговым партнёром. Это мясо поступает как сырьё для российских перерабатывающих предприятий, а в розницу почти не попадает. Однако дешёвый импорт создаёт давление на рентабельность отечественных птицефабрик.
