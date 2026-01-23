Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.
В Росавиации пояснили, что решение приняли для обеспечения безопасности полётов. Ограничения носят временный характер.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ отразили атаку беспилотников над Курской областью. По данным Минобороны, за три часа дежурные расчёты перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА самолётного типа. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
