Судно на воздушной подушке страхует ледовую переправу у Николаевска-на-Амуре

Как уже писало наше агентство, в Николаевском районе впервые за последние 20 лет случилось редкое природное явление. Вода выступила на лёд от самого Сахалина, она стоит на льду Татарского пролива, в Амурском лимане, на Амуре до села Богородское Ульчского района.