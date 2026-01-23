Судно на воздушной подушке страхует ледовую переправу у Николаевска-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре в связи с тем, что ледовая переправа, связывающая город с селом Подгорное, закрыта, районная администрация выпускает на линию судно на воздушной подушке «Спутник-12». Он станет перевозить людей через Амур на противоположный берег, сообщает И А «Хабаровский край сегодня».
Рейсы будут осуществляться до 28 января бесплатно два раза в день: утром — в 10:00 и вечером — в 16:00. Место отправления из города — ледовая переправа в 50 метрах от шлагбаума.
Как уже писало наше агентство, в Николаевском районе впервые за последние 20 лет случилось редкое природное явление. Вода выступила на лёд от самого Сахалина, она стоит на льду Татарского пролива, в Амурском лимане, на Амуре до села Богородское Ульчского района.
Местами уровень ее достигает 80 сантиметров. Это произошло из-за сильной нагонной волны, приливных явлений и большим количеством снежного покрова на льду. Николаевский район в январе буквально засыпает снегом.
Открытие переправы возможно после усиления морозов и промерзания льда. И если проведенные замеры покажут, что толщина его достаточная, переправу вновь откроют.
Но для в целях безопасности проезд по ней будут иметь право машины грузоподъемностью меньше 12 тонн.