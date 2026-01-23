Орбан сравнил требования Украины к ЕС со взрывом атомной бомбы: сколько еще запросил Киев

В Брюсселе завершился внеочередной саммит ЕС. На мероприятии выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он раскрыл требования Киева к Евросоюзу. Как заявил премьер Венгрии, Украина просит от ЕС выделения суммы в 800 миллиардов долларов. Кроме того, Киев требует 700 миллиардов долларов в случае продолжения конфликта с РФ. Об этом Виктор Орбан сообщил журналистам после саммита.
Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. Политик с досадой подчеркнул, что руководство ЕС согласилось со всеми просьбами.
«Украина выдвинула требование о выделении ей $800 млрд в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — $300 млрд», — пояснил Виктор Орбан.
Кроме того, ЕС начинает закупки вооружений и техники для возможных боевых действий в Арктике. Европа намерена закрыть все упущения, связанные с безопасностью региона.