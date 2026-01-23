Орбан сравнил требования Украины к ЕС со взрывом атомной бомбы: сколько еще запросил Киев

В Брюсселе завершился внеочередной саммит ЕС. На мероприятии выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он раскрыл требования Киева к Евросоюзу. Как заявил премьер Венгрии, Украина просит от ЕС выделения суммы в 800 миллиардов долларов. Кроме того, Киев требует 700 миллиардов долларов в случае продолжения конфликта с РФ. Об этом Виктор Орбан сообщил журналистам после саммита.