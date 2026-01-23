Юрист посоветовал россиянам не покупать смартфоны «с рук»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россиянам стоит внимательнее подходить к покупке смартфонов и гаджетов «с рук» — банки могут блокировать операции, если те проходят с устройств, которые ранее использовались в мошеннических целях, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Банк имеет право заблокировать операцию с денежными средствами, если у него возникли подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма… Подозрение у банков вызывает любая операция, где происходит перевод с устройства, которое ранее использовалось в мошеннических целях», — сообщил он.
По его словам, информация об устройствах, ранее использовавшихся в мошеннических целях, хранится только в базе данных Банка России, которая не находится в открытом доступе.
«Владелец устройства никак не может узнать, находятся ли сведения о его устройстве в базе данных ЦБ РФ или нет», — добавил Пашин.
Юрист посоветовал покупать устройства только в официальных лицензионных брендовых магазинах или у проверенных продавцов.