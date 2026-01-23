Юрист посоветовал россиянам не покупать смартфоны «с рук»

«Банк имеет право заблокировать операцию с денежными средствами, если у него возникли подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма… Подозрение у банков вызывает любая операция, где происходит перевод с устройства, которое ранее использовалось в мошеннических целях», — сообщил он.