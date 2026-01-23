В школах Тюмени объявили актировку

Очные занятия первой смены для учащихся 1−9 классов в школах Тюмени отменены.
В Тюмени, 23 января, будет переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до −31 градуса, в ночные часы прогнозируется похолодание до −35. В связи с низкой температурой воздуха очные занятия для учащихся 1−9-х классов, обучающихся в первую смену, отменены.
«В пятницу, 23 января, в Тюмени переменная облачность. Днем −26, −31. Ночью −35», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.
На протяжении суток в регионе сохранится ветер переменных направлений с порывами до 7 м/с. Влажность воздуха составит 72%.