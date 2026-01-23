Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Тюмени объявили актировку

В Тюмени, 23 января, будет переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до −31 градуса, в ночные часы прогнозируется похолодание до −35. В связи с низкой температурой воздуха очные занятия для учащихся 1−9-х классов, обучающихся в первую смену, отменены.

Очные занятия первой смены для учащихся 1−9 классов в школах Тюмени отменены.

В Тюмени, 23 января, будет переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до −31 градуса, в ночные часы прогнозируется похолодание до −35. В связи с низкой температурой воздуха очные занятия для учащихся 1−9-х классов, обучающихся в первую смену, отменены.

«В пятницу, 23 января, в Тюмени переменная облачность. Днем −26, −31. Ночью −35», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.

На протяжении суток в регионе сохранится ветер переменных направлений с порывами до 7 м/с. Влажность воздуха составит 72%.