В школах Тюмени объявили актировку

В Тюмени, 23 января, будет переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до −31 градуса, в ночные часы прогнозируется похолодание до −35. В связи с низкой температурой воздуха очные занятия для учащихся 1−9-х классов, обучающихся в первую смену, отменены.