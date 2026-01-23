Ричмонд
В Сургуте из-за морозов отменили занятия в школах

В Сургуте 23 января отменены занятия у учащихся 1−8-х классов первой смены из ‑за аномально низкой температуры воздуха, которая опустилась до −36 градусов. Информацию подтвердили в администрации города.

В Сургуте из‑за морозов не будут учиться школьники 1−8 классов.

«В связи с низкой температурой воздуха 23 января в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−8 классов 1 смены», — говорится в сообщении мэрии Сургута. О формате обучения второй смены информация не поступила.

По данным сервиса Gismeteo, 23 января в Сургуте температура воздуха составит от −33 до −36 градусов. В течение суток ожидается ясная погода.