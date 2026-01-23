Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов

РИА Новости: Чернышов предложил в период морозов работать дистанционно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов», — сказано в документе.

В обращении отмечается, что субъектам РФ необходимо предоставить право самостоятельно определять пороговые значения температуры воздуха, с учетом конкретных климатических особенностей, при достижении которых работодатели обязаны предоставить сотрудникам, чья трудовая функция это позволяет, возможность временно выполнять работу дистанционно.

«Кроме того, следует установить максимальную продолжительность такого режима (например, до 5 дней) в рамках одного периода неблагоприятных погодных условий», — подчеркивается в документе.

По мнению вице-спикера Госдумы, накопленный опыт массового применения дистанционной занятости подтверждает эффективность такого формата работы как временной меры для сохранения непрерывности трудового процесса.

«Реализация данной инициативы позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность как для работников, так и для работодателей», — считает Чернышов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше