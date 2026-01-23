В Госдуме предложили поднять стипендию студентам-очникам до 18,9 тыс. рублей

В пояснительной записке указано, что предлагаемые изменения закрепляют единый федеральный минимум стипендии для студентов, которые учатся очно за счёт бюджетных средств. Авторы инициативы считают, что такой подход создаст более предсказуемую систему поддержки и снизит финансовую нагрузку на обучающихся. Миронов в разговоре с журналистами отметил, что действующий размер выплат не покрывает базовые потребности студентов. По его словам, значительная часть учащихся вынуждена совмещать работу и учёбу, при этом заработок часто выходит на первый план, пишет РИА «Новости».
«Точнее, работу с учёбой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — сказал он.
Парламентарий также заявил о необходимости ежегодной индексации стипендий с учётом изменения прожиточного минимума. Он добавил, что такая мера позволит сохранить покупательную способность выплат и снизить зависимость студентов от подработок.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России проведут плановую индексацию социальных выплат семьям с детьми. Повышение затронет все федеральные пособия, включая материнский капитал, выплаты при рождении ребёнка и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер индексации составит 5,6% и будет применён автоматически без подачи заявлений. Эксперты отмечали, что корректировка связана с уточнёнными данными по инфляции за 2025 год. Также регионы получили право самостоятельно индексировать дополнительные меры поддержки с учётом местных бюджетов.
