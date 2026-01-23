В Госдуме предложили поднять стипендию студентам-очникам до 18,9 тыс. рублей

В пояснительной записке указано, что предлагаемые изменения закрепляют единый федеральный минимум стипендии для студентов, которые учатся очно за счёт бюджетных средств. Авторы инициативы считают, что такой подход создаст более предсказуемую систему поддержки и снизит финансовую нагрузку на обучающихся. Миронов в разговоре с журналистами отметил, что действующий размер выплат не покрывает базовые потребности студентов. По его словам, значительная часть учащихся вынуждена совмещать работу и учёбу, при этом заработок часто выходит на первый план, пишет РИА «Новости».