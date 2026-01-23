Ричмонд
ЕС выделил 10 миллионов евро на спецтрибунал за преступления против Украины

Евросоюз выделил 10 миллионов евро на создание специального трибунала, который призван расследовать преступления агрессии против Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

— Евросоюз предоставил стартовый капитал в размере 10 миллионов евро для формирования нового специального трибунала, целью которого будет преследование российских лидеров за их роль в развязывании войны Москвы против Украины, — написала она в соцсети X.

Каллас заявила, что российское руководство несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.

— Безнаказанность в этом случае неприемлема, — подчеркнула она.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее порекомендовал Кае Каллас воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в соцсети X. Он заявил, что реакция главы дипломатии ЕС на пошлины США в отношении европейских стран из-за их учений в Гренландии выглядит неэффективной и не соответствует заявленной политической позиции.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
