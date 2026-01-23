ЕС выделил 10 миллионов евро на спецтрибунал за преступления против Украины

— Евросоюз предоставил стартовый капитал в размере 10 миллионов евро для формирования нового специального трибунала, целью которого будет преследование российских лидеров за их роль в развязывании войны Москвы против Украины, — написала она в соцсети X.
Каллас заявила, что российское руководство несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.
— Безнаказанность в этом случае неприемлема, — подчеркнула она.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее порекомендовал Кае Каллас воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в соцсети X. Он заявил, что реакция главы дипломатии ЕС на пошлины США в отношении европейских стран из-за их учений в Гренландии выглядит неэффективной и не соответствует заявленной политической позиции.