Успенскую хотят внести в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Ранее певец Прохор Шаляпин не поддержал идею изучения творчества своей коллеги по сцене Любови Успенской, небрежно оценив её песни. По его словам, творчество Успенской — не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошёл. Также он добавил, что в школе можно учить некоторые произведения советской эстрады, а также отдельные «неплохие» современные песни.