Успенскую хотят внести в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал процедуру внесения российской певицы Любови Успенской в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ведомство ссылается на данные мониторинга медиа и соцсетей, согласно которым Успенская посещала Крым, ДНР и ЛНР, а также поддержала инициативу народного артиста России Игоря Матвиенко по сбору средств на восстановление культурных объектов в Курской области. Совет направит копию решения в Министерство культуры Украины для рассмотрения.

Список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, был создан Минкультом в 2015 году и с тех пор включает более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику России. В него уже внесены Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович и другие известные личности. Перечень регулярно обновляется.

Ранее певец Прохор Шаляпин не поддержал идею изучения творчества своей коллеги по сцене Любови Успенской, небрежно оценив её песни. По его словам, творчество Успенской — не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошёл. Также он добавил, что в школе можно учить некоторые произведения советской эстрады, а также отдельные «неплохие» современные песни.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

