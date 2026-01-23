Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капсулу времени вскроют 23 января в Новосибирске

Послание хранилось в краеведческом музее 25 лет.

Источник: НДН.ИНФО

Музейные работники спустя четверть века откроют послание, запечатанное горожанами в прошлом веке. «Письмо потомкам» впервые увидят жители Новосибирска, родившиеся уже в XXI веке.

В январе 2001 года в Новосибирске отмечали смену веков и тысячелетий. В этот день в Краеведческом музее наградили званием «Гражданин XX века» 25 выдающихся новосибирцев. Среди них были Андрей Крячков, Александр Покрышкин, Юрий Кондратюк, Арнольд Кац, Юрий Бугаков, Александр Карелин, Станислав Поздняков и другие значимые фигуры города.

В тот же день памятные медали вручили родителям первых 25 детей, родившихся в новом веке. Тогда же в музее заложили капсулу времени, которую должны были прочитать потомки через 25 лет. Этот день настал — капсулу вскроют 23 января 2026 года.

За это время послание бережно хранили музейные сотрудники. Вместе с ровесниками века — 25-летними новосибирцами, появившимися на свет в январе 2001 года, — они прочитают письмо.

Основные адресаты послания поделятся своими жизненными историями. В музее также будут представлены памятные медали и архивные фотографии, запечатлевшие встречу новосибирцев с новым веком и тысячелетием.

Татьяна Картавых