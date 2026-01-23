Капсулу времени вскроют 23 января в Новосибирске

Музейные работники спустя четверть века откроют послание, запечатанное горожанами в прошлом веке. «Письмо потомкам» впервые увидят жители Новосибирска, родившиеся уже в XXI веке.
В январе 2001 года в Новосибирске отмечали смену веков и тысячелетий. В этот день в Краеведческом музее наградили званием «Гражданин XX века» 25 выдающихся новосибирцев. Среди них были Андрей Крячков, Александр Покрышкин, Юрий Кондратюк, Арнольд Кац, Юрий Бугаков, Александр Карелин, Станислав Поздняков и другие значимые фигуры города.
В тот же день памятные медали вручили родителям первых 25 детей, родившихся в новом веке. Тогда же в музее заложили капсулу времени, которую должны были прочитать потомки через 25 лет. Этот день настал — капсулу вскроют 23 января 2026 года.
За это время послание бережно хранили музейные сотрудники. Вместе с ровесниками века — 25-летними новосибирцами, появившимися на свет в январе 2001 года, — они прочитают письмо.
Основные адресаты послания поделятся своими жизненными историями. В музее также будут представлены памятные медали и архивные фотографии, запечатлевшие встречу новосибирцев с новым веком и тысячелетием.
Ранее мы рассказывали, что на всех станциях метро Новосибирска установят терминалы для проверки баланса «Тройки».
Татьяна Картавых