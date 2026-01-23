Почти все школьники ХМАО останутся дома из-за сильных морозов

Почти все школьники с 1 по 11 класс 23 января останутся дома.
В пятницу, 23 января, на территории ХМАО днем прогнозируется температура воздуха от −29 до −34 градусов. В отдельных районах −19, −24. Утром местами по региону столбики термометров могут опускаться до −44 градусов.
Актированные дни в ХМАО 23 января: отмена занятий для первой смены.
Почти во всех населенных пунктах ХМАО отменены занятия для учащихся 1−11 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опустилась до −42 градусов. А о тмена занятий для 1−8 классов затронула: Белоярский, Нягань, Сургут, Кимкьясуй, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Шугур, Щекурья, Юмас, Шайтанка, Агириш, Ванзетур, Верхнеказымский, Коммунистический, Лыхма, Светлый, Сергино, Солнечный, Унъюган, Ягодный, Барсово, Белый Яр, Андра, Березово, Игрим, Луговой, Междуреченский, Мортка, Октябрьское, Приобье, Болчары, Большие Леуши, Большой Атлым, Ванзеват, Казым, Леуши, Малый Атлым, Перегребное, Полноват, Саранпауль, Сосьва, Теги, Шеркалы, Локосово.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).