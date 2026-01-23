В рабочую группу РФ на переговорах в Абу-Даби войдут представители Минобороны

Срочная новость.
В делегацию Российской Федерации, участвующую в работе профильной группы по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби, вошли представители руководства Министерства обороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В делегацию Российской Федерации, участвующую в работе профильной группы по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби, вошли представители руководства Министерства обороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Срочная новость.
В делегацию Российской Федерации, участвующую в работе профильной группы по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби, вошли представители руководства Министерства обороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.