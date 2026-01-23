Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рабочую группу РФ на переговорах в Абу-Даби войдут представители Минобороны

В делегацию Российской Федерации, участвующую в работе профильной группы по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби, вошли представители руководства Министерства обороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Срочная новость.

В делегацию Российской Федерации, участвующую в работе профильной группы по вопросам безопасности на переговорах в Абу-Даби, вошли представители руководства Министерства обороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше