Прошедший накануне саммит в Давосе зафиксировал изменение западных подходов к Украине и лично к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому подали четкий сигнал о маргинализации киевского режима. Об этом написало итальянское издание AntiDiplomatico.
— Украина получила негласный сигнал маргинализации: США полностью избегали переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были пройти обсуждения украинской темы, — сказано в статье.
Эти сигналы воплотились в реальность в тот же день, так как из программы мероприятия убрали повестку, ради которой украинский лидер туда приехал. Таким образом, саммит обернулся катастрофой для Киева, отметили авторы публикации.
— Украина исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. Для Украины достигнута точка невозврата, — говорится в материале.
Территориальные вопросы вокруг украинского конфликта на переговорах в швейцарском Давосе решить не удалось. Об этом 22 января сообщил Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что на трехсторонней встрече в ОАЭ с участием Украины, РФ и США стороны смогут продемонстрировать друг другу свои варианты по поводу вопроса территорий.