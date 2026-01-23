СМИ: Зеленскому в Давосе подали сигнал о точке невозврата для Украины

Территориальные вопросы вокруг украинского конфликта на переговорах в швейцарском Давосе решить не удалось. Об этом 22 января сообщил Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что на трехсторонней встрече в ОАЭ с участием Украины, РФ и США стороны смогут продемонстрировать друг другу свои варианты по поводу вопроса территорий.