В Ноябрьске из-за холода отменили занятия для младших школьников

Для учащихся 1−5 классов объявлена актировка.
Утром 23 января в Ноябрьске (ЯНАО) температура воздуха опустилась до −34 градусов, в связи с чем детям с 1 по 5 класс настоятельно рекомендовали не посещать школу. Информацию подтвердили в администрации города.
«На 6:00 температура −34 градуса, ветер Ю‑З, 6 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram‑канале мэрии Ноябрьска.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на короткое время ослабнут сильные морозы. Однако уже на следующей неделе, со вторника, 27 января, ночные температуры снова опустятся ниже −30 градусов.