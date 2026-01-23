Ричмонд
В КФФ раскрыли правду о скандале с новым руководителем «Актобе»

Президент Ассоциации футзала Казахстана Нурсултан Курман в интервью YouTube-каналу El Sport высказался о скандале вокруг ФК «Актобе», передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Курман напомнил, что клуб перешел в частные руки. «Клуб был куплен частным собственником, миллиардный бюджет — это правда, этого мы не можем скрыть», — отметил он. Во-вторых, как подчеркнул Курман, обещают построить академию — это тоже правда, и это действительно необходимо.

Были спорные моменты при назначении директора клуба, но Курман не стал давать оценку внутренним делам клуба. «Отвечает тот, кто вливает деньги, я думаю, он сам ответит», — добавил он. Время покажет, с какой целью человек был назначен, возможно, есть какие-то планы.

Появилась информация о трансфере Нани, и Курман предположил, что это может быть способом отвлечь внимание от скандала. Напомним, 8 января ФК «Актобе» официально перешел в собственность казахстанского бизнесмена Нурлана Артыкбаева, а председателем правления стал Арман Оспанов, ранее бывший членом фан-клуба «Кайрата».

Первая пресс-конференция нового руководителя «Актобе» была сорвана фанатами клуба, которые выразили свое недовольство новым руководством.