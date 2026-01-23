В КФФ раскрыли правду о скандале с новым руководителем «Актобе»

Были спорные моменты при назначении директора клуба, но Курман не стал давать оценку внутренним делам клуба. «Отвечает тот, кто вливает деньги, я думаю, он сам ответит», — добавил он. Время покажет, с какой целью человек был назначен, возможно, есть какие-то планы.