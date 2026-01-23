Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск-Санкт-Петербург. Как сообщили КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, к ним обратилась пассажир, которой отказали в регистрации на рейс.
— В сентябре 2025 года женщину не зарегистрировали на рейс из областного центра в Санкт-Петербург по причине отсутствия свободных мест на борту самолета, — уточнили в пресс-службе ведомства.
По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно», за что была оштрафована на 30 тысяч рублей.
