Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск-Санкт-Петербург

В сентябре 2025 года женщину не зарегистрировали на рейс из-за отсутствия мест на борту самолета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск-Санкт-Петербург. Как сообщили КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, к ним обратилась пассажир, которой отказали в регистрации на рейс.

— В сентябре 2025 года женщину не зарегистрировали на рейс из областного центра в Санкт-Петербург по причине отсутствия свободных мест на борту самолета, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно», за что была оштрафована на 30 тысяч рублей.

