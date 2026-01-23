Более 400 омичек хотели сделать аборт за последние полгода

О результатах работы Центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в кризисной ситуации, рассказали в минздраве Омской области. Из более 400 омичек, решившихся на аборт, специалистам удалось уговорить оставить ребенка лишь треть женщин.
Для женщин, которые сомневаются, рожать или нет, в Омске работает Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в кризисной ситуации. Учреждение располагается в Региональном клиническом перинатальном центре. Как сообщили в омском минздраве, специалисты центра делают все возможное, чтобы пробудить в омичках материнский инстинкт и не дать им сделать аборт. В штате центра есть не только гинеколог, но и клинический психолог, юрист и специалист по социальной работе. Всего за один день пациентка может получить консультации всех представителей профессиональной команды.
«Мы хотим донести до каждой пациентки, что в ее чреве не просто набор клеток, а живое существо. У него уже бьется сердце, закладывается цвет глаз, характер. Мы проводим УЗИ, где женщина слышит сердцебиение ребенка. Максимально мягко поясняем, что сейчас она решает судьбу своего малыша. И сделать это нужно так, чтобы никогда об этом не пожалеть. Ошибку потом уже не исправить», — цитирует заведующую центром Евгению Плахотникову телеграм-канал «Минздрав Омской области».
Также ведомство сообщает о результате работы учреждения. За последние шесть месяцев консультации специалистов центра поддержки получили более 400 беременных женщин. После проведения всех этапов консультирований порядка трети обратившихся сделали свой выбор в пользу ребенка и встали на учет по беременности.