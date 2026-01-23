Более 400 омичек хотели сделать аборт за последние полгода

Для женщин, которые сомневаются, рожать или нет, в Омске работает Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в кризисной ситуации. Учреждение располагается в Региональном клиническом перинатальном центре. Как сообщили в омском минздраве, специалисты центра делают все возможное, чтобы пробудить в омичках материнский инстинкт и не дать им сделать аборт. В штате центра есть не только гинеколог, но и клинический психолог, юрист и специалист по социальной работе. Всего за один день пациентка может получить консультации всех представителей профессиональной команды.