В Омске эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой

Одна из распространенных ошибок зимнего ухода — продолжать использовать те же средства и текстуры, что и летом. Легкие гели-кремы и флюиды могут не справляться с защитной функцией, из-за чего кожа быстрее теряет влагу. В холодный сезон эксперт советует переходить на более плотные кремы с церамидами, скваланом, маслами, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой — они помогают укрепить липидный барьер и удерживать влагу в течение дня. Регулярное использование увлажняющих и питательных масок 1−2 раза в неделю, а при выраженной сухости — чаще, помогает поддерживать водный баланс и быстрее восстановить комфорт кожи.