В Омске эксперт рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой

Зимой в Омске мы сталкиваемся сразу с несколькими стресс-факторами — морозом, сухим воздухом в помещениях и резкими перепадами температуры. В результате даже привычный уход может перестать работать, а кожа реагирует сухостью, стянутостью и раздражением. О том, как правильно ухаживать за телом в холодный сезон, рассказала руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко.
Холодный воздух и ветер нарушают защитный барьер, а сухой воздух в отапливаемых помещениях ускоряет потерю влаги. В таких условиях кожа становится более чувствительной и уязвимой, особенно на лице, которое большую часть времени остается открытым.
«Зимой кожа часто испытывает не столько недостаток питания, сколько хроническое обезвоживание. Это проявляется в виде шелушения, ощущения стянутости и тусклого тона, даже если уход кажется привычным и достаточным», — отметила эксперт.
Одна из распространенных ошибок зимнего ухода — продолжать использовать те же средства и текстуры, что и летом. Легкие гели-кремы и флюиды могут не справляться с защитной функцией, из-за чего кожа быстрее теряет влагу. В холодный сезон эксперт советует переходить на более плотные кремы с церамидами, скваланом, маслами, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой — они помогают укрепить липидный барьер и удерживать влагу в течение дня. Регулярное использование увлажняющих и питательных масок 1−2 раза в неделю, а при выраженной сухости — чаще, помогает поддерживать водный баланс и быстрее восстановить комфорт кожи.
«Кроме наружного ухода, важно поддерживать водный баланс организма и уровень влажности в помещении — это помогает коже сохранять естественную защиту и дольше оставаться увлажненной», — объяснила Мария.
Не менее важно правильно защищать кожу перед выходом на холод. Крем рекомендуется наносить минимум за 20−30 минут до выхода из дома, чтобы средство успело впитаться и создать защитный слой. При этом стоит избегать агрессивного очищения и частого использования кислот — зимой кожа лучше реагирует на мягкие формулы, которые не нарушают ее естественные защитные механизмы.
Руки в это время страдают не меньше лица из-за постоянного контакта с холодом, водой и антисептиками. Чтобы избежать сухости и микротрещин, важно использовать питательные кремы после каждого контакта с водой и перед выходом на улицу, а на ночь — более плотные текстуры для восстановления кожи.
Отдельного внимания в холодный сезон требуют губы. Они практически не имеют собственных защитных механизмов и быстро реагируют на ветер и мороз. Распространенная ошибка — слишком частое нанесение бальзама, которое может приводить к эффекту «переухоженности». Для защиты лучше выбирать плотные средства с барьерной функцией, а для восстановления — формулы с маслами, скваланом и витамином Е. Эксперт также советует избегать средств с ментолом и эффектом покалывания, которые могут усиливать сухость.
«Зимний уход — это не про сложные схемы, а про внимание к потребностям кожи. Если вовремя адаптировать текстуры и составы, кожа легче переносит холод и выглядит более спокойной и ухоженной», — подвела итог Мария Вериченко.