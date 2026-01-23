Стало известно, за что задержан глава управления ФАДН Разживин

Отмечается, что в настоящее время с Разживиным проводятся следственные действия. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Разживин устроил так, что его организация два года арендовала по завышенной цене помещения в Пятигорске, которые были оформлены на его близкую знакомую.