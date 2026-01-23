Стало известно, за что задержан глава управления ФАДН Разживин

По подозрению в должностном преступлении российские силовики задержали начальника управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина. Он подозревается в должностном преступлении. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что в настоящее время с Разживиным проводятся следственные действия. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Разживин устроил так, что его организация два года арендовала по завышенной цене помещения в Пятигорске, которые были оформлены на его близкую знакомую.
Накануне силовики задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. Чиновник имеет отношение к антикоррупционному иску ГП в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского.
До этого в Москве арестовали министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородский области Константина Куранова. Отмечается, что задержание министра было санкционировано Басманным судом Москвы. По данным следствия в рамках расследования уголовного дела, Куранов был задержан за получение взятки в особо крупном размере.
Ранее министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей. Следователями регионального следственного возбуждено уголовное дело.
В июне 2024 года правоохранительные органы задержали в Омске бывшего министра труда и социального развития областной администрации Владимира Куприянова. Чиновник был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020—2021 годах.