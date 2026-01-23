На границе Омской области задержали 160 кг «запретных» орехов

С начала 2026 года Россельхознадзор по Омской области уже пресёк попытки незаконного ввоза около 33 тонн растительной продукции. Три транспортных средства были развёрнуты и отправлены обратно в Казахстан и Киргизию за грубые нарушения фитосанитарных правил.