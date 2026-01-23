На границе Омской области задержали 160 кг «запретных» орехов

На контрольном посту «Исилькульский» совместная мобильная группа Россельхознадзора и Омской таможни остановила микроавтобус, следовавший из Киргизии. При досмотре в транспортном средстве обнаружили 160 килограммов грецких орехов в скорлупе.
Весь груз перевозился без обязательного фитосанитарного сертификата, что грозит высоким риском заноса на территорию России карантинных объектов, которые могут погубить урожаи и нанести многомиллионный ущерб аграриям.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Всю партию «опасных» орехов вернули обратно за границу — автомобиль с грузом под контролем инспекторов отправился в Казахстан.
С начала 2026 года Россельхознадзор по Омской области уже пресёк попытки незаконного ввоза около 33 тонн растительной продукции. Три транспортных средства были развёрнуты и отправлены обратно в Казахстан и Киргизию за грубые нарушения фитосанитарных правил.
Ранее мы писали, что в мясе омских пельменей нашли сальмонеллу и листерии.