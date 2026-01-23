Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 января

Весам удастся избежать серьезных проблем, но будет много мелких происшествий, из-за которых они станут переживать. Беспокоить будут не только свои, но и чужие проблемы. Они чувствуют, что нужно многое изменить, но не знают, что в их силах, а что — нет. Следует позаботиться о собственном комфорте и доверить решение проблем тем, кто их создал.