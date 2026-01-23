В Новосибирске мошенники инсценировали аварию ради страховой выплаты в 400 тысяч

Двух местных жителей, Александра И. и Семёна М., обвиняют в том, что в 2024 году они инсценировали дорожно-транспортное происшествие для получения страховой выплаты. По версии следствия, на парковке Александр, управляя автомобилем «ГАЗ 277501», намеренно совершил столкновение с автомобилем марки ВМW, который также принадлежал обвиняемым.