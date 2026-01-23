Диетолог Кованова назвала безвредный для фигуры хлеб

Диетолог-нутрициолог София Кованова в интервью aif.ru назвала наиболее полезные варианты хлеба, которые не навредят фигуре.
«Самый полезный хлеб — ржаной, бездрожжевой и цельнозерновой. В составе — цельное зерно, в нем больше клетчатки и он дольше держит состояние насыщения», — пояснила диетолог.
При этом белый хлеб и сдобу Кованова назвала самым вредным вариантом, излишнее употребление его в пищу может привести к лишнему весу.
