«Известия»: Российские двигатели для SJ-100 «обстреляли» птицами

По данным ОДК, тесты шли на открытом стенде в режиме максимальной взлетной тяги — около восьми тонн. В пяти метрах от силовой установки установили пневмопушку с четырьмя стволами. За одну секунду через нее последовательно выпустили четыре тушки, имитирующие ворон и чаек. Скорость полета «птиц» подбирали с учетом параметров взлета и посадки воздушного судна — порядка 103 метров в секунду. Тушки направляли в вентилятор и аэродинамический обтекатель так, чтобы задействовать наиболее уязвимые сечения рабочих лопаток.