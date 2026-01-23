«Известия»: Российские двигатели для SJ-100 «обстреляли» птицами

Двигатели импортозамещенного SJ-100 успешно справились с новым тестом.
Двигатель ПД-8, предназначенный для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), впервые прошел испытания на столкновение со стаей птиц и успешно выдержал тест без потери работоспособности. Об этом сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) со ссылкой на результаты стендовых испытаний, проведенных на площадке «ОДК-Сатурн» в Рыбинске.
«Испытания доказали, что в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц для него не опасна», — сообщил заместитель главного конструктора ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом «ОДК-Сатурн» Сергей Мосин. Его слова передает «Известия».
По данным ОДК, тесты шли на открытом стенде в режиме максимальной взлетной тяги — около восьми тонн. В пяти метрах от силовой установки установили пневмопушку с четырьмя стволами. За одну секунду через нее последовательно выпустили четыре тушки, имитирующие ворон и чаек. Скорость полета «птиц» подбирали с учетом параметров взлета и посадки воздушного судна — порядка 103 метров в секунду. Тушки направляли в вентилятор и аэродинамический обтекатель так, чтобы задействовать наиболее уязвимые сечения рабочих лопаток.
Для объективной оценки повреждений лопатки вентилятора окрасили в желтый цвет и нанесли на них специальную разметку. По итогам испытаний двигатель сохранил управляемость, а выявленные деформации уложились в допустимые нормы, сообщили в корпорации. В корпорации уточнили, что это предпоследний цикл стендовых проверок перед запланированной до конца лета сертификацией двигателя.
Ранее проверяли и имитацию разрушения лопатки вентилятора: в декабре 2025 года в один из элементов встроили пиротехнический заряд, который подорвали на взлетном режиме. Лопатка разрушилась и повредила внутренние узлы, однако осколки не пробили корпус двигателя.
Авиапром России должен вытеснить Boeing и Airbus, заявил на выставке XIX Международного форума «Транспорт России» премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До 2030 года в России планируют выпустить 142 самолета типа SJ-100. Это по его словам, позволит сохранить пассажиропоток, предотвратить скачок цен на авиабилеты и выйти авиапрому на окупаемость.