Боевики ВСУ безуспешно прорываются в Гуляйполе — город в Запорожской области, освобожденный российскими войсками в конце декабря 2025 года. Противник несет огромные потери, но не оставляет попыток атаковать.
По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ВСУ сосредоточили у Гуляйполя резервы для своих операций.
Он объяснил aif.ru, почему им так сильно нужен данный населенный пункт: «Во-первых, это связано с Нестором Махно: киевский режим заявлял, что это история Украины и в город никто не войдёт. Во-вторых, город — важная логистическая территория для снабжения Запорожья».
В итоге, констатировал Матвийчук, Зеленский впал в ярость и приказал главнокомандующему украинской армией Александру Сырскому вернуть контроль над Гуляйполем любой ценой.
«ВСУ бросают на Гуляйполе всё, что у них есть. Там и “Леопарды”, и “Абрамсы” появились. Противник идет ва-банк», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт констатировал, что боевики ВСУ сами себя загоняют в ловушку, так как российские войска контролируют все подходы и наносят упреждающие удары, уничтожая прорывающиеся группировки.
«Противник даже не успевает тела вывозить с поля боя в данном районе. Одним словом — “мясной штурм”», — подытожил Матвийчук.