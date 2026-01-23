Самолёт рейса Новосибирск — Якутск экстренно сел в Красноярске

По предварительным данным, в ночь на сегодня 23 января при выполнении рейса Новосибирск — Якутск самолёт Boeing 737−800 был вынужден совершить посадку в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности. Приземление прошло без происшествий, пассажиров разместили в здании аэровокзала.
Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и предоставление всех предусмотренных услуг в связи с задержкой рейса.
При нарушении прав в период ожидания вылёта пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: