Самолёт рейса Новосибирск — Якутск экстренно сел в Красноярске

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки самолёта авиакомпании «Якутия».

Источник: Сиб.фм

По предварительным данным, в ночь на сегодня 23 января при выполнении рейса Новосибирск — Якутск самолёт Boeing 737−800 был вынужден совершить посадку в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности. Приземление прошло без происшествий, пассажиров разместили в здании аэровокзала.

Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и предоставление всех предусмотренных услуг в связи с задержкой рейса.

При нарушении прав в период ожидания вылёта пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.