Самолёт рейса Новосибирск — Якутск экстренно сел в Красноярске

По предварительным данным, в ночь на сегодня 23 января при выполнении рейса Новосибирск — Якутск самолёт Boeing 737−800 был вынужден совершить посадку в аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского из-за технической неисправности. Приземление прошло без происшествий, пассажиров разместили в здании аэровокзала.