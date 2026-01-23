В Новосибирске приём заявлений на ЕГЭ и ГВЭ-11 продлится до 2 февраля

В Новосибирске приём заявлений на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГВЭ-11) продлится до 2 февраля включительно, сообщили в пресс-службе мэрии.
Выпускники текущего года подают заявления в своих школах, а выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных учебных заведений — в органы управления образованием по месту жительства.
Для подачи документов потребуются паспорт и СНИЛС с копиями. Студенты дополнительно предоставляют справку из учебного заведения. Все документы, выданные иностранными образовательными организациями, должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
После 2 февраля заявления принимаются только при наличии документально подтверждённых уважительных причин, например болезни. В этом случае документы рассматриваются напрямую в Государственной экзаменационной комиссии.