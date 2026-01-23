Ричмонд
Тренер Буше объяснил победу «Авангарда» в овертайме

Главный тренер «Авангарда» оценил победу своей команды в матче с «Автомобилистом» и поделился мыслями о подготовке к плей-офф.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ). По его словам, команда не меняла тактику, несмотря на то, что соперник успешно играл вторым номером. Буше подчеркнул, что в предыдущем матче «Авангард» создал более 90 бросков в сторону ворот, что является отличным показателем.

«Мы не стали ничего менять. Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо. В каждой игре их голкиперы творили чудеса, но мы продолжали атаковать. В какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, что почти в два раза больше, чем у соперника. Это показывает, что мы действовали отлично в атаке, особенно в выездной игре», — отметил тренер.

Буше также добавил, что такие матчи, где борьба велась на равных, с великолепной игрой вратарей, — это идеальное испытание для команды перед плей-офф. «Это игры, которые будут в плей-офф, где вратарь не будет хотеть пропускать, и тебе нужно будет находить моменты для бросков. Мы продолжали играть в свою игру, и это принесло результат», — заключил главный тренер.