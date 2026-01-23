Тренер Буше объяснил победу «Авангарда» в овертайме

«Мы не стали ничего менять. Если мы создавали столько моментов, значит, они играли не так хорошо. В каждой игре их голкиперы творили чудеса, но мы продолжали атаковать. В какой-то момент разница по опасным моментам была 24:13, что почти в два раза больше, чем у соперника. Это показывает, что мы действовали отлично в атаке, особенно в выездной игре», — отметил тренер.