Диетолог Кованова объяснила, кому нельзя есть хлеб

От хлеба следует отказаться при ряде заболеваний, отметила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Нельзя хлеб при гастрите, колите, язве желудка, синдроме раздраженного кишечника, поскольку так как цельное зерно повышает газообразование и усиливает дискомфорт в желудке», — объяснила эксперт.
Кованова уточнила, что при целиакии можно употреблять безглютеновый хлеб. Диетолог обратила внимание на то, что при диабете потребление хлеба нужно ограничиваться, но необходимости полностью исключать нет.
«При диабете можно съесть 30−40 граммов хлеба за прием, то есть, 1 ломтик в день. Можно печь хлеб из альтернативной муки — нутовой, льняной, миндальной, кокосовой, с отрубями, гречневой. Нужно внимательно изучать упаковку с продуктом и выбирать тот, где указано не более 3 граммов сахара на 100 грамм продукта», — отметила эксперт.
Ранее Кованова рассказала, сколько хлеба можно съесть в день без вреда.