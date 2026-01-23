Диетолог Кованова объяснила, кому нельзя есть хлеб

«При диабете можно съесть 30−40 граммов хлеба за прием, то есть, 1 ломтик в день. Можно печь хлеб из альтернативной муки — нутовой, льняной, миндальной, кокосовой, с отрубями, гречневой. Нужно внимательно изучать упаковку с продуктом и выбирать тот, где указано не более 3 граммов сахара на 100 грамм продукта», — отметила эксперт.