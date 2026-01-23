Арина Соболенко в образе Аллы Пугачевой похвасталась новым партнером

В первом рекламном видео теннисистка снялась в балахоне Primadonna, который Демна Гвасалия посвятил Алле Борисовне. Этот образ взят из дебютной коллекции Гвасалии для модного дома весна-лето 2026 года и дополнен перьевыми элементами, фирменным узором GG и золотыми серьгами с логотипом бренда.