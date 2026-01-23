Российский двигатель ПД-8 для самолётов SSJ100 прошёл «испытание птицами»

Испытания проводились на стендах в Рыбинске. Работающий на максимальных оборотах двигатель «обстреляли» из специальной пневмопушки тушками птиц на скорости свыше 100 метров в секунду, моделируя ситуацию, которая может возникнуть при взлёте или посадке самолёта. Несмотря на множественные попадания в лопатки вентилятора, силовая установка сохранила полную управляемость и продолжила штатную работу.
Специалисты отмечают, что по своим характеристикам новый ПД-8 превосходит предыдущий двигатель SaM146, созданный в сотрудничестве с французской стороной. Полная сертификация двигателя планируется до конца лета, что откроет путь к началу поставок полностью отечественных лайнеров, в которых уже заменены бортовое оборудование, системы навигации, связи и шасси.
Ранее сообщалось, что к 2030 году половину парка российских авиакомпаний должны составлять отечественные самолёты. Доля российской авиатехники должна вырасти с текущих 19% до 50% за счёт серийного производства самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Ранее учёные из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали ткань с наночастицами меди и серебра, уничтожающую устойчивые к антибиотикам бактерии и вирусы. Технология основана на химической фиксации биметаллических наночастиц внутри волокон ткани, что делает покрытие практически невымываемым. Особенно хорошо состав взаимодействует с натуральными материалами, но учёным покорилась и синтетика.
