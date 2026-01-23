Российский двигатель ПД-8 для самолётов SSJ100 прошёл «испытание птицами»

Испытания проводились на стендах в Рыбинске. Работающий на максимальных оборотах двигатель «обстреляли» из специальной пневмопушки тушками птиц на скорости свыше 100 метров в секунду, моделируя ситуацию, которая может возникнуть при взлёте или посадке самолёта. Несмотря на множественные попадания в лопатки вентилятора, силовая установка сохранила полную управляемость и продолжила штатную работу.