На преображение омских вузов в 2025 году затратили 600 млн рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочее совещание, посвящённое масштабному обновлению инфраструктуры университетов и научных центров региона. В фокусе — освоение федеральных средств и подготовка к новым грантам.
2025 год стал для омских вузов знаковым. Благодаря федеральному финансированию капитальный ремонт прошёл в 19 зданиях семи университетов. На эти цели из бюджета было направлено около 600 миллионов рублей.
Основной объём работ в этом году будет сосредоточен на ремонте студенческих общежитий. Это прямое улучшение бытовых условий тысяч учащихся. Уже сейчас федеральную поддержку получили восемь проектов от шести омских вузов.
Особое внимание в регионе уделяется амбициозному проекту создания межвузовского кампуса мирового уровня. Сейчас идёт активная подготовка заявки для участия в конкурсном отборе Министерства науки и высшего образования РФ. Успех в этом конкурсе может кардинально изменить образовательную среду Омска, объединив ресурсы нескольких университетов в современном пространстве для учёбы, исследований и жизни.