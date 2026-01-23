Врач из Новосибирска рассказала, как худеть правильно

В рамках недели популяризации подсчёта калорий диетолог Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Елена Безпрозванная подчеркнула, что похудение возможно только при грамотном подходе. Об этом пишет Горсайт.
«Для поддержания тонуса важно тратить столько калорий, сколько потребляете. Чтобы снизить вес, создайте небольшой дефицит — около 10−15% калорий. Для набора массы добавляйте к рациону 10%», — объяснила врач.
Специалист отметила, что чрезмерное ограничение калорий (ниже 1 200 ккал) замедляет метаболизм и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому перед изменением рациона важно проконсультироваться с профессионалом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.
Качество калорий играет большую роль: «Пустые калории из сладких напитков и алкоголя не приносят пользы, а крупы, овощи и орехи — наоборот», — пояснила медик.
Для безопасного похудения диетолог советует соблюдать режим питания, спать до полуночи, пить достаточное количество воды (массу тела x 30 мл), уделять 30 минут физической активности каждый день и добавлять 2−3 тренировки в неделю.
«Главное — небольшой дефицит калорий, разнообразие и качество продуктов, регулярный сон и физическая активность», — заключила Елена Безпрозванная.