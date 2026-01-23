Врач из Новосибирска рассказала, как худеть правильно

Специалист отметила, что чрезмерное ограничение калорий (ниже 1 200 ккал) замедляет метаболизм и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому перед изменением рациона важно проконсультироваться с профессионалом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.