Трамп отозвал приглашение в Совет мира премьеру Канады Карни

Трамп сделал заявление по поводу приглашения Канады в Совет мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение Совет мира по Газе, которое ранее было направлено премьер-министру Канады Марку Карни. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что Совет мира отзывает приглашение вам, касавшееся вступления Канады», — написал глава Белого дома.

22 января в Белом доме сообщили, что Совет мира теперь имеет официальный статус как международная организация. Документ об ее учреждении был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Тогда же в Давосе состоялось учреждение Совета мира. Трамп пообещал, что в организацию войдут более 50 государств.

Президент России получил приглашение в Совет мира Трампа. Владимир Путин отметил, что Москва готова направить один миллиард долларов из замороженных активов в формирующийся «Совет мира» для оказания поддержки палестинскому народу.

