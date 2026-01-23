Трамп отозвал приглашение в Совет мира премьеру Канады Карни

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение Совет мира по Газе, которое ранее было направлено премьер-министру Канады Марку Карни. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
«Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что Совет мира отзывает приглашение вам, касавшееся вступления Канады», — написал глава Белого дома.
22 января в Белом доме сообщили, что Совет мира теперь имеет официальный статус как международная организация. Документ об ее учреждении был подписан президентом США Дональдом Трампом.
Тогда же в Давосе состоялось учреждение Совета мира. Трамп пообещал, что в организацию войдут более 50 государств.
Президент России получил приглашение в Совет мира Трампа. Владимир Путин отметил, что Москва готова направить один миллиард долларов из замороженных активов в формирующийся «Совет мира» для оказания поддержки палестинскому народу.